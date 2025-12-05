GTA 6 uscirà prima di The Elder Scrolls 6 e Fallout 5? Parla Todd Howard di Bethesda

GTA 6 sarà pubblicato prima di The Elder Scrolls 6? Sembra una domanda un po' strana da porre, visto che del primo abbiamo già la data di uscita mentre del secondo non si sa assolutamente nulla, ma è ciò che Power Unlimited ha chiesto al Creative Director di Bethesda, Todd Howard .

Le parole di Howard su GTA 6

Precisamente è stato chiesto: "Quale gioco sarà pubblicato prima? GTA 6, The Elder Scrolls 6 oppure Fallout 5?". La risposta di Howard è stata: "Tengo le dita incrociate per GTA 6".

Al che la testata ha replicato con la domanda: "Credi che sarà veramente pubblicato il prossimo anno?". La risposta di Howard è stata: "Lo credo. Stanno facendo un lavoro incredibile. Conosco la gente di Rockstar e penso che siano tra i migliori nel portare in vita un mondo virtuale. Sono mondi che danno l'impressione di poter sopravvivere anche se tu non ci fossi."

Ovviamente la risposta di Howard non stupisce troppo. Come già detto, GTA 6 è già stato presentato e ha una data di uscita, mentre TES 6 è un grande mistero. Inoltre, Howard stesso ha già detto che ci vorrà ancora un po' di tempo.

I fan vorrebbero ovviamente avere nuove informazioni riguardo The Elder Scrolls 6 e alcuni hanno sperato che la statua misteriosa dei The Game Awards riguardi il gioco di Bethesda, ma un giornalista ha escluso la cosa.