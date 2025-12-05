Pixel 10, utenti segnalano sfarfallio dell'always-on display dopo l'aggiornamento di dicembre

L'ultimo aggiornamento di dicembre ha introdotto diverse novità, nonché una serie di correzioni molto utili. Tuttavia, diversi utenti hanno segnalato un'anomalia che riguarda l'AoD (always-on display). Nulla di estremamente impattante, ma che necessita di soluzioni quanto prima. Fateci sapere se anche voi state riscontrando problematiche simili e, nel caso, non esitate a dircelo nei commenti qui sotto.

[AGGIORNAMENTO] : Poche ore fa Google ha condiviso una serie di miglioramenti e correzioni, alcuni riguardano proprio lo sfarfallio dello schermo e i ritardi nella risposta durante lo sblocco in modalità Display sempre attivo. Fateci sapere se continuate a riscontrare il problema o se Google ha effettivamente trovato una soluzione.

Problemi di flickering

A segnalare la problematica è l'utente subferno su Reddit, spiegando che l'always-on display del suo Pixel 10 Pro ha iniziato a presentare un forte sfarfallio, dopo aver installato l'aggiornamento di dicembre. Il display si accende e si spegne per una frazione di secondo ad ogni aggiornamento della schermata, ma altri utenti hanno segnalato flickering sia con l'avanzare dell'orologio che quando arrivano notifiche.

La segnalazione dell'utente

Altre problematiche si presentano quando il telefono viene sbloccato, nonché con la funzionalità dello screensaver. Insomma, diversi utenti hanno riscontrato le stesse anomalie. Per ora non sono state ancora trovate delle soluzioni. L'account PixelCommunity ha suggerito agli utenti di contattare l'assistenza ufficiale, ma attualmente non è chiaro se i problemi siano stati risolti.