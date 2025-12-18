YouTube stringe l'accordo con gli Oscar: li trasmetterà a partire dalla 101ª edizione

La piattaforma di video streaming di Google ha vinto contro vari importanti contendenti , compresa la ABC che da tempo era la casa degli Oscar. Sin dal 1961 la rete ha trasmesso gli Oscar, con solo una breve pausa all'inizio degli anni 70.

Secondo un annuncio della Academy of Motion Picture Arts and Sciences, YouTube ha vinto i diritti esclusivi per la trasmissione degli Oscar . C'è però un dettaglio importante: li avrà solo a partire dal 2029.

I dettagli sull'accordo degli Oscar di YouTube

La prima premiazione degli Oscar trasmessa su YouTube sarà la centounesima nel 2029: l'accordo durerà fino al 2033. ABC continuerà a trasmettere la cerimonia fino al 2028, con la centesima edizione.

Il logo di YouTube

Non ci sono informazioni pubbliche per quanto riguarda l'accordo finanziario tra le parti, come c'era da aspettarsi, ma sicuramente YouTube e la Academy of Motion Picture Arts and Sciences avranno trovato soddisfacente l'accordo.

"Siamo entusiasti di avviare una partnership globale e articolata con YouTube per farne la futura casa degli Oscar e della nostra programmazione dell'Academy durante tutto l'anno", hanno dichiarato in un comunicato congiunto il CEO dell'Academy Bill Kramer e la presidente dell'Academy Lynette Howell Taylor. "L'Academy è un'organizzazione internazionale e questa partnership ci permetterà di ampliare l'accesso al lavoro dell'Academy al pubblico più vasto possibile a livello mondiale, a beneficio dei nostri membri e dell'intera comunità cinematografica".

Nell'ambito dell'accordo, YouTube non si limiterà a trasmettere la cerimonia, ma offrirà anche la copertura del red carpet, contenuti dietro le quinte, l'annuncio delle candidature agli Oscar, interviste ai membri dell'Academy e ai filmmaker, l'accesso al Governors Ball, programmi di educazione cinematografica, podcast e molto altro.

Segnaliamo infine che Spotify è pronta a lanciare il guanto di sfida a YouTube: dal 2026 saranno presenti ancora più video.