La serie TV di God of War avrebbe trovato gli attori di Baldur e Thor e sembrano perfetti

God of War è una delle tante IP videoludiche che riceveranno il trattamento televisivo, con già due stagioni confermate per Amazon Prime Video. Prima di tutto però bisogna trovare gli attori e, secondo nuove voci, i volti di Thor e Baldur sarebbero già stati scelti.

Ricordiamo che Thor e Baldur sono due figli di Odino e sono centrali per le avventure norrene di Kratos e di suo figlio Atreus. Baldur è l'antagonista principale del primo capitolo (God of War del 2018) mentre Thor è uno degli avversari più importanti del secondo gioco (God of War Ragnarok).