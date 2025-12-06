La serie TV di God of War avrebbe trovato gli attori di Baldur e Thor e sembrano perfetti

God of War è una delle tante IP videoludiche che riceveranno il trattamento televisivo, con già due stagioni confermate per Amazon Prime Video. Prima di tutto però bisogna trovare gli attori e, secondo nuove voci, i volti di Thor e Baldur sarebbero già stati scelti.
Ricordiamo che Thor e Baldur sono due figli di Odino e sono centrali per le avventure norrene di Kratos e di suo figlio Atreus. Baldur è l'antagonista principale del primo capitolo (God of War del 2018) mentre Thor è uno degli avversari più importanti del secondo gioco (God of War Ragnarok).
Chi sono gli attori di Baldur e Thor
La voce proviene dall'affidabile insider cinematografico DanielRPK, che ha divulgato dettagli su diversi progetti come Avengers e Spider-Man. In un post su Patreon, dice che gli attori che interpreteranno Baldur e Thor sono in trattative per recitare nella serie God of War di Amazon.
Per Baldur, Max Parker, che recentemente ha interpretato il ruolo principale in Boots, è in lizza per il ruolo dell'immortale nordico.
Olafur Darri Olafsson, noto per il suo ruolo di Mr. Drummond nella seconda stagione di Severance, è invece in trattative per interpretare il dio del tuono di Ragnarok, Thor. È importante notare che questi casting non sono stati confermati, quindi dobbiamo considerare il tutto solo un rumor, sebbene provenga da una fonte credibile.
Parlando invece del lato videoludico della saga, non abbiamo ancora informazioni ufficiali a riguardo, ma si rumoreggia di un gioco metroidvania 2D. Inoltre, c'è chi ha sperato che il teaser di Keighley per i The Game Awards fosse per God of War ma Cory Barlog ha smentito.