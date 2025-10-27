Le immagini del live-service di God of War finiscono in rete e svelano le ambientazioni

Il progetto è oramai tramontato secondo quanto sappiamo, insieme anche al videogioco live-service del team di Days Gone, Bend Studio. Ora, però, il gioco di God of War è emerso online in una serie di leak dedicati alle ambientazioni .

Come forse ricorderete, secondo i rumor e i report il team di sviluppo di Bluepoint Games (autore dei remake di Shadow of the Colossus e Demon's Souls) stavano lavorando a un gioco live-service di God of War per PS5 .

Le immagini del live-service di God of War

MP1st ha condiviso infatti tutta una serie di immagini del progetto live-service di God of War, che rendono alquanto chiaro che l'avventura ci avrebbe riportati in Grecia. Potete vedere nei tweet qui sotto le immagini in questione.

Le immagini mostrano l'esterno di templi, ma anche caverne e interni di edifici, con dettagli che fanno pensare anche che ogni area è pensata per più giocatori (principalmente, il fatto che paiono alquanto ampi). Ovviamente dobbiamo dare per scontato che le immagini siano vere e che la testata MP1st non stia riportando informazioni scorrette.

Le immagini mostrano che il progetto era tutto sommato abbastanza avanti, perlomeno nell'elaborazione degli ambienti. Non abbiamo un motivo preciso per cui il gioco è stato cancellato, ma secondo un report di Bloomberg c'è stata una "revisione interna" e si è deciso di mettere da parte il progetto. I fan quindi dovranno attendere l'arrivo di un altro gioco della serie.

Segnaliamo a questo riguardo che "Kratos impugnerà una spada egizia" nel prossimo God of War, secondo un'indiscrezione.