Fortnite x South Park sarebbe uno dei prossimi cross-over

South Park potrebbe essere uno dei prossimi cartoni in arrivo all'interno del Battle Royale Fortnite. Vediamo cosa ha rivelato il nuovo leak dedicato al gioco di Epic Games.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/10/2025
I protagonista di South Park
Fortnite
Fortnite
South Park continua a essere una delle serie animate più famose e amate al mondo e non vi stupirà quindi sapere che secondo i leak più recenti l'IP sia in arrivo all'interno di Fortnite, con una collaborazione.

Secondo la fonte, qualcuno di Paramount ha confermato sottobanco il tutto, ma ovviamente si tratta solo di rumor fino a prova contraria.

I dettagli sul leak di South Park

Sui social media, il leaker SamLeakss afferma che South Park è in arrivo su Fortnite con un evento cross-over. Non si tratta di qualcosa di impossibile, visto anche che Epic Games starebbe organizzando un cross-over con i Simpson. Potrebbe voler puntare su più cartoni comici di punta uno dopo l'altro.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

I fan stanno già provando a immaginare come saranno i contenuti cross-over tra Fortnite e South Park: per alcuni Carman sarà infilato in una Mech Suit, mentre Mr. Hanky diventerà un dorso decorativo. Inoltre, anche la versione anime dei personaggi potrebbe trovare spazio.

Dei leak del crossover Fortnite x I Simpson svelano la mappa di Springfield e i personaggi del Pass Battaglia

Non ci resta che attendere novità per capire se effettivamente South Park arriverà in Fortnite. Ricordiamo infine che Fortnite può essere giocato direttamente tramite Discord, senza installarlo.

Segnalazione Errore
