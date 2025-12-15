Fortnite ha annunciato il crossover con il manga e anime Bleach

La conferma è arrivata tramite un breve teaser trailer pubblicato sull'account X di Fortnite: nel filmato si vede una landa desolata disseminata di katane conficcate nel terreno. Una di queste è immediatamente riconoscibile dai fan di Bleach: la Zanpakutō del protagonista Ichigo Kurosaki. Il teaser si chiude con l'appuntamento fissato al 20 dicembre per i giocatori e gli appassionati dell'opera.

Cosa possiamo aspettarci dalla collaborazione?

Al momento Epic Games non ha rivelato dettagli ufficiali sulla collaborazione con Bleach, anche se da tempo circolano numerosi rumor. Uno dei più recenti arriva da HYPEX, noto e affidabile leaker della community di Fortnite, secondo cui l'evento introdurrà quattro nuove skin dedicate ad altrettanti personaggi iconici: Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Orihime Inoue e Uryū Ishida.

Oltre ai costumi, è plausibile che vengano aggiunti oggetti cosmetici a tema, come zaini, alianti e accessori, e forse persino la possibilità di brandire Zangetsu, la spada di Ichigo, come arma nella Battaglia Reale, il che sarebbe perfettamente in linea con altre collaborazioni già viste in Fortnite in passato. In ogni caso, restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Epic Games.