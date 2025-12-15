Wreckfest 2 ha ricevuto il quinto aggiornamento dei contenuti, ecco le novità

Wreckfest 2 ha ricevuto il quinto aggiornamento dei contenuti, che introduce diverse novità fra auto extra, modalità inedite, impatti ancora più violenti e tracciati ancora più sporchi.
Il gioco di guida di Bugbear Entertainment sta dunque iniziando a prendere davvero forma, dopo un debutto in accesso anticipato con un pacchetto davvero essenziale che tuttavia sapevamo sarebbe stato arricchito nel corso del tempo.
Il content update 5 include due nuove vetture ispirate agli anni '90: la Phaser, una coupé asiatica a trazione anteriore progettata per gare serrate e guida aggressiva, agile e minuta; e la Grandsar, un enorme van familiare statunitense, anch'esso a trazione anteriore: lento, ingombrante ma devastante negli impatti.
Per quanto riguarda i tracciati c'è il debutto di Moorfeld, una nuova pista ambientata in un campo aperto, completamente ricoperto di fango: l'aderenza è ridotta al minimo, le derapate sono più ampie e il comportamento delle auto cambia giro dopo giro.
Fra ottimizzazioni e sconti
Disponibile su Steam in accesso anticipato dallo scorso marzo, Wreckfest 2 è attualmente in offerta sulla piattaforma Valve e può essere vostro a 23,99€ anziché 29,99€, con uno sconto del 20%. C'è una promozione anche sul primo episodio della serie, Wreckfest, che viene via a 14,99€ anziché 29,99€.
Tornando al content update 5, Bugbear Entertainment ha spiegato che l'aggiornamento include anche diverse ottimizzazioni e miglioramenti: le collisioni fra veicoli sono state rese più pesanti e appaganti, il comparto audio è stato potenziato per restituire meglio la brutalità dei motori, mentre stabilità e prestazioni generali sono state rifinite.