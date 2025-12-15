0

Wreckfest 2 ha ricevuto il quinto aggiornamento dei contenuti, ecco le novità

Bugbear Entertainment ha annunciato l'arrivo del quinto aggiornamento dei contenuti di Wreckfest 2, che introduce diverse novità per il gioco di guida: scopriamole tutte.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/12/2025
Wreckfest 2 ha ricevuto il quinto aggiornamento dei contenuti, che introduce diverse novità fra auto extra, modalità inedite, impatti ancora più violenti e tracciati ancora più sporchi.

Il gioco di guida di Bugbear Entertainment sta dunque iniziando a prendere davvero forma, dopo un debutto in accesso anticipato con un pacchetto davvero essenziale che tuttavia sapevamo sarebbe stato arricchito nel corso del tempo.

Il content update 5 include due nuove vetture ispirate agli anni '90: la Phaser, una coupé asiatica a trazione anteriore progettata per gare serrate e guida aggressiva, agile e minuta; e la Grandsar, un enorme van familiare statunitense, anch'esso a trazione anteriore: lento, ingombrante ma devastante negli impatti.

Per quanto riguarda i tracciati c'è il debutto di Moorfeld, una nuova pista ambientata in un campo aperto, completamente ricoperto di fango: l'aderenza è ridotta al minimo, le derapate sono più ampie e il comportamento delle auto cambia giro dopo giro.

Fra ottimizzazioni e sconti

Disponibile su Steam in accesso anticipato dallo scorso marzo, Wreckfest 2 è attualmente in offerta sulla piattaforma Valve e può essere vostro a 23,99€ anziché 29,99€, con uno sconto del 20%. C'è una promozione anche sul primo episodio della serie, Wreckfest, che viene via a 14,99€ anziché 29,99€.

Tornando al content update 5, Bugbear Entertainment ha spiegato che l'aggiornamento include anche diverse ottimizzazioni e miglioramenti: le collisioni fra veicoli sono state rese più pesanti e appaganti, il comparto audio è stato potenziato per restituire meglio la brutalità dei motori, mentre stabilità e prestazioni generali sono state rifinite.

