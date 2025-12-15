Wreckfest 2 ha ricevuto il quinto aggiornamento dei contenuti, ecco le novità

Per quanto riguarda i tracciati c'è il debutto di Moorfeld, una nuova pista ambientata in un campo aperto , completamente ricoperto di fango: l'aderenza è ridotta al minimo, le derapate sono più ampie e il comportamento delle auto cambia giro dopo giro.

Il content update 5 include due nuove vetture ispirate agli anni '90 : la Phaser, una coupé asiatica a trazione anteriore progettata per gare serrate e guida aggressiva, agile e minuta; e la Grandsar, un enorme van familiare statunitense, anch'esso a trazione anteriore: lento, ingombrante ma devastante negli impatti.

Fra ottimizzazioni e sconti

Disponibile su Steam in accesso anticipato dallo scorso marzo, Wreckfest 2 è attualmente in offerta sulla piattaforma Valve e può essere vostro a 23,99€ anziché 29,99€, con uno sconto del 20%. C'è una promozione anche sul primo episodio della serie, Wreckfest, che viene via a 14,99€ anziché 29,99€.

Tornando al content update 5, Bugbear Entertainment ha spiegato che l'aggiornamento include anche diverse ottimizzazioni e miglioramenti: le collisioni fra veicoli sono state rese più pesanti e appaganti, il comparto audio è stato potenziato per restituire meglio la brutalità dei motori, mentre stabilità e prestazioni generali sono state rifinite.