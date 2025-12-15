Ubisoft acquisisce Amazon Games Montreal e il MOBA March of Giants

Presentato lo scorso agosto , March of Giants è un MOBA strategico free-to-play ambientato in un universo steampunk ispirato ai primi del Novecento, dove scienza e magia si intrecciano in un mondo devastato dalla guerra. I giocatori si sfidano in battaglie 4 contro 4 impersonando i Giganti: enormi comandanti dotati di abilità uniche e alla guida di eserciti composti da migliaia di soldati.

Ubisoft ha annunciato l'acquisizione di March of Giants e del suo team di sviluppo di Amazon Games Montreal . L'accordo, che sarà finalizzato domani 16 dicembre, prevede anche il supporto di Amazon per il marketing del titolo su Twitch.

Alcuni membri storici del team di Rainbow Six Siege tornano in Ubisoft

Al progetto partecipano anche figure chiave del team originale di Rainbow Six Siege e fondatori di Amazon Games Montreal, tra cui il creative director Xavier Marquis, che ha descritto il ritorno in Ubisoft come "un cerchio che si chiude".

"March of Giants ha una reale opportunità di portare qualcosa di fresco e dinamico ai giocatori e di aiutare Ubisoft a competere in uno dei più grandi scenari del gaming," ha dichiarato Yves Guillemot, CEO di Ubisoft. "Non vediamo l'ora di riaccogliere Alexandre, Xavier e molti dei membri esperti del team di March of Giants che in passato hanno già lavorato con noi. L'ambizione, la creatività e il talento dell'intero gruppo si allineano perfettamente con il nostro desiderio di costruire nuove esperienze audaci per i giocatori. Siamo entusiasti di supportarli mentre plasmano il futuro di questa promettente nuova IP."

"Tornare in Ubisoft chiude un cerchio," ha affermato Xavier Marquis, Creative Director. "Qui abbiamo realizzato alcuni dei nostri lavori più significativi, e siamo felici di continuare a sviluppare March of Giants all'interno di Ubisoft. Questo gioco ha un potenziale enorme, e so che Ubisoft può aiutarci a portarlo al livello successivo."

"Desidero ringraziare Amazon per il loro impegno durante i primi capitoli di March of Giants," ha aggiunto Alexandre Parizeau, senior production leader. "La nostra closed alpha è stata una tappa importante e ha mostrato un assaggio del vero potenziale del gioco. Ora, entrando a far parte di Ubisoft, ci uniamo attorno a una visione condivisa per trasformare March of Giants in uno dei prossimi grandi e duraturi MOBA."