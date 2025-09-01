March of Giants mostra il suo gameplay in un trailer: è il nuovo MOBA di Amazon Games con beta in partenza

Il gioco avvierà la sua Closed Alpha domani e proseguirà la fase di test esteso fino al 10 settembre per i giocatori di Stati Uniti, Canada e Messico che rientrano in questa sessione di prova.

March of Giants è stato annunciato qualche giorno fa con un primo video diario, mentre in questo caso ne vediamo un classico trailer incentrato sul gameplay, a mostrare più nel dettaglio il funzionamento degli scontri di questo particolare gioco fra strategia e multiplayer .

Dopo l'annuncio della settimana scorsa, Amazon Games ha reso pubblico il primo trailer di gameplay di March of Giants , il suo nuovo MOBA 4v4 free-to-play per PC attualmente in fase di sviluppo, caratterizzato da una particolare ambientazione che recupera elementi dallo steampunk e dal dieselpunk.

Un mondo particolare

March of Giants è il titolo di debutto di Amazon Games Montréal, uno studio composto da sviluppatori appassionati con grande esperienza nella creazione di giochi PvP competitivi e innovativi.

Il team è guidato dal direttore creativo Xavier Marquis, e con molti membri chiave già coinvolti nello sviluppo del pluripremiato Rainbow Six Siege, in questo caso però impegnati in una tipologia di gameplay decisamente diversa, al di là della competitività di base.

Il gioco è ambientato in un mondo composto da scenari urbani devastati e post-apocalittici, in una particolare ambientazione nella quale scienza e magia convivono con la tecnologia dei primi del '900.

I giocatori sono chiamati ad assumere il ruolo di giganteschi Titani all'interno di sanguinose battaglie in un conflitto secolare. Pur rientrando nel genere MOBA, March of Giants introduce meccaniche di scontro uniche, permettendo ai giocatori di comandare migliaia di soldati e unità molto particolari.