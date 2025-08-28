1

Amazon Games ha annunciato March of Giants, un MOBA strategico free-to-play in arrivo su Steam

Amazon Games Montraeal presente March of Giants, un MOBA free-to-play per PC dove quattro giocatori si affrontano impersonando dei giganti robotici.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/08/2025
Uno dei colossali giganti di Mach of Giants

Amazon e il team di sviluppo Amazon Games Montreal hanno annunciato March of Giants, un nuovo MOBA strategico free-to-play in arrivo su PC via Steam.

Il gioco non ha ancora un periodo di uscita, ma presto sarà possibile provarlo grazie alla closed alpha test che si svolgerà tra il 2 e il 10 settembre. Potrete prendervi parte registrandovi tramite la pagina Steam del gioco, che trovate a questo indirizzo. L'annuncio è stato accompagnato da un filmato di presentazione, dove il creative director Xavier Marquis condivide la sua passione per i MOBA e la visione unica alla base di March of Giants.

I primi dettagli su March of the Giants

March of Giants è un MOBA free-to-play sviluppato da Amazon Games Montreal, uno studio composto da veterani dell'industria videoludica, tra cui per l'appunto anche Xavier Marquis, l'ex creative director di Rainbow Six Siege. Il gioco propone un'ambientazione steampunk ispirata ai primi del Novecento, dove scienza e magia si fondono in un mondo devastato dalla guerra.

I giocatori si affrontano in scontri 4 contro 4, impersonando dei Giganti, ovvero degli enormi comandanti dotati di abilità uniche. Il gioco mette una grande enfasi sulla strategia, dato che il giocatore potrà comandare anche eserciti composti da migliaia di soldati e influenzare il campo di battaglia con strutture tattiche come trincee, bunker e carri armati. Nella Closed Alpha saranno disponibili 15 Giganti, di cui 10 giocabili fin da subito e 5 sbloccabili con la progressione.

