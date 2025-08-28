Amazon Games ha annunciato March of Giants, un MOBA strategico free-to-play in arrivo su Steam

Amazon e il team di sviluppo Amazon Games Montreal hanno annunciato March of Giants, un nuovo MOBA strategico free-to-play in arrivo su PC via Steam.

Il gioco non ha ancora un periodo di uscita, ma presto sarà possibile provarlo grazie alla closed alpha test che si svolgerà tra il 2 e il 10 settembre. Potrete prendervi parte registrandovi tramite la pagina Steam del gioco, che trovate a questo indirizzo. L'annuncio è stato accompagnato da un filmato di presentazione, dove il creative director Xavier Marquis condivide la sua passione per i MOBA e la visione unica alla base di March of Giants.