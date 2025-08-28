Shadowheart da Baldur's Gate 3 incanta nel cosplay firmato da alusenz

Baldur's Gate 3 ha recentemente festeggiato il suo secondo anniversario, ma continua a conquistare il cuore di milioni di appassionati su PC e console. Il successo duraturo del gioco è dovuto alle sue eccellenti qualità da GDR, frutto del lavoro di Larian Studios, e a un cast di personaggi magnetici, che tra l'altro sono una grande fonte d'ispirazione per i cosplayer. Tra i più gettonati spicca Shadowheart, protagonista anche di un notevole cosplay realizzato da alusenz.
Shadowheart, chierica devota a Shar, dea dell'inganno, è un personaggio complesso e affascinante, che il giocatore può reclutare nel party o impersonare come personaggio Origin. Dietro la sua facciata dura, nasconde un lato tenero e un segreto oscuro. Durante la sua avventura, attraversa una profonda trasformazione personale, con le sue missioni dedicate che metteranno alla prova le convizioni di questo personaggio e potenzialmente potrebbero portare a una svolta importante per la sua storia.
Un cosplay di Shadowheart eccezionale
Nel suo cosplay dedicato a Shadowheart, alusenz interpreta la versione del personaggio di Baldur's Gate 3 con chioma argentata e un elegante abito blu arricchito da dettagli squamosi, ricreato con grandissima cura per i dettagli. Complice anche una scenografica molto elaborata, il risultato finale è davvero notevole, come si può apprezzare nelle immagini qui sotto.
