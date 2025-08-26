Frieren nel cosplay di aliceofspades sembra veramente un'elfa in un fantastico scatto fotografico

La seconda stagione dell'anime di Frieren - Oltre la fine del viaggio non è affatto vicina e il pubblico agogna di vedere in azione l'elfa maga e i suoi giovani compagni ancora una volta. Per lenire l'anima durante l'attesa, possiamo goderci qualche cosplay e uno dei migliori a disposizione è certamente quello di aliceofspades che ci propone il cosplay di Frieren con la sua staffa magica.

Ricordiamo che Frieren è un'elfa e in questo mondo la sua razza è in grado di vivere per tempi incredibilmente lunghi, probabilmente migliaia di anni, se non decine di migliaia. Frieren vive quindi le vite degli umani come frammenti della propria esistenza, ma dopo la morte dell'Eroe Himmel, col quale ha viaggiato per dieci anni, comprende il valore della fugacità e decide di ricordare il passato e il suo rapporto con Himmel.