Frieren nel cosplay di aliceofspades sembra veramente un'elfa in un fantastico scatto fotografico

La seconda stagione dell'anime di Frieren - Oltre la fine del viaggio non è affatto vicina e il pubblico agogna di vedere in azione l'elfa maga e i suoi giovani compagni ancora una volta. Per lenire l'anima durante l'attesa, possiamo goderci qualche cosplay e uno dei migliori a disposizione è certamente quello di aliceofspades che ci propone il cosplay di Frieren con la sua staffa magica.
Ricordiamo che Frieren è un'elfa e in questo mondo la sua razza è in grado di vivere per tempi incredibilmente lunghi, probabilmente migliaia di anni, se non decine di migliaia. Frieren vive quindi le vite degli umani come frammenti della propria esistenza, ma dopo la morte dell'Eroe Himmel, col quale ha viaggiato per dieci anni, comprende il valore della fugacità e decide di ricordare il passato e il suo rapporto con Himmel.
Il cosplay di Frieren
aliceofspades ci propone un ottimo cosplay di Frieren, con il suo classico costume bianco da viaggio e la sua staffa magica, che viene parzialmente nascosta in questo scatto fotografico. La cosplayer riesce veramente a sembrare un'elfa e l'ambientazione ha un che di antico che ci fa pensare che si trovi veramente nel regno medievale al centro della serie.
