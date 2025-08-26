Sony svela i primi giochi che porterà al Tokyo Game Show 2025

Per il momento la compagnia di PlayStation ha assicurato che i giochi che gli avventori potranno provare con mano sono Ghost of Yotei, MARVEL Tokon: Fighting Souls e Astro Bot. Tutti potranno essere provati in versione PS5 e il picchiaduro sarà presente anche in versione PC.

Sony ha svelato una, purtroppo solo parziale, line up di videogiochi che presenterà al Tokyo Game Show che avrà luogo dal 25 al 28 settembre al Makuhari Messe a Chiba, Giappone.

I dettagli sui giochi di Sony del TGS 2025

Sony precisa che non si tratta della lista completa dei titoli previsti per l'evento nipponico: una scaletta degli eventi e i dettagli su come prenotare una sessione di gioco in anticipo saranno svelati più avanti, insieme alle informazioni sui prodotti che potranno essere comprati in loco. Considerando che manca un mese all'evento, è comprensibile che la società non abbiamo ancora definito tutti i dettagli, perlomeno non al livello di poterli con sicurezza condividere pubblicamente.

Notiamo poi che tra i giochi in prova vi sarà anche Astro Bot: non crediamo sia da considerare come un segnala di un qualche annuncio, quanto più un modo per pubblicizzare il videogioco e convincere più persone ad acquistarlo. Non stupisce invece che due dei titoli di punta prodotti da PlayStation, l'action adventure Ghost of Yotei e il picchiaduro MARVEL Tokon: Fighting Souls, siano a disposizione.

Supponiamo che pochi italiani avranno modo di fare un salto a Chiba per provare tali titoli, ma probabilmente in rete arriveranno dei video che mostreranno i contenuti del TGS e sarà possibile farsi un'idea di cosa propone il videogioco.