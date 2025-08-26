I primi tre cortometraggi della serie It's Me, Mario sono disponibili gratuitamente su YouTube

Bene, ora i primi episodi di questa serie, chiamata It's Me, Mario , sono stati pubblicati su YouTube e potete vederli gratuitamente.

Come vi avevamo già segnalato, Nintendo ha da poco annunciato una nuova linea di prodotti delle serie "My Mario", che includono un'app interattiva giocattoli e anche una serie di cortometraggi in stop motion con un Mario pupazzo .

I tre episodi di "It's Me, Mario"

I cortometraggi sono particolarmente corti, visto che sono pensati per un pubblico giovanissimo: parliamo di massimo un minuto e sette secondi, per quanto riguarda questi primi tre episodi. Potete vedere il primo qui sotto.

Nel primo episodio vediamo che Mario si mette davanti a uno specchio e inizia a pettinare i baffi, ma poi questi iniziano a cambiare forma e stile, con grande dispiacere dell'eroe, che si ritrova persino ad avere l'aspetto di Wario a un certo punto. Riesce a sistemarli ma alla fine con uno starnuto tornano in disordine, senza che ne accorga.

Nel secondo episodio invece vediamo che Mario cerca il proprio cappello, che è finito sopra un cubo con punto di domanda troppo in alto perché possa raggiungerlo con un singolo salto: per questo l'idraulico inizia a fare un po' di parkour cercando di capire come raggiungere il proprio cappello. Alla fine però lo fa finire di nuovo per sbaglio dove lo aveva precedentemente perso.

Infine il terzo episodio vedere Mario trovare un guscio verde di Koopa e inizia a giocarci come se fosse un pallone, raccogliendo anche una serie di monete, peccato solo che alla fine questo rimbalza all'indietro e Mario deve scappare, riuscendo a salvarsi per un pelo.

Si tratta, come detto, di brevi opere per i più piccoli, per introdurli in modo simpatico a Super Mario, ma notiamo come siano perfettamente in tema con il personaggio e con le sue capacità. Diteci, li trovate simpatici? Ecco infine tutti i dettagli sulla linea di prodotti delle serie "My Mario"