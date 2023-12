Come WarioWare insegna i fondamenti del game design

La serie WarioWare è maturata attorno all'idea del microgioco: una base che racchiude i fondamenti del game design rivelandosi un manuale per sviluppatori in erba.

"Microgiochi": è nelle acque di questa particolare definizione che s'è deciso di cingere l'ispirazione artistica alla base di opere come WarioWare: Move It!, una corrente vecchia quanto lo sono le fatiche della Grande N, dal momento che condensa nei suoi confini l'essenza della grande età dell'oro dei 'minigiochi' che costellavano le produzioni per Nintendo 64, ma anche l'antichissima eredità dei Game & Watch tascabili creati dal leggendario Gunpei Yokoi. Proprio attorno alla figura di Wario, che nei primi anni 2000 sembrava impegnato a tracciarsi un percorso molto simile a quello del cugino in rosso, è fiorita una filosofia di game design per lo più inedita, un metodo di fruizione totalmente diverso del videogioco moderno, un po' come se i creativi della casa di Kyoto avessero anticipato i tempi di circa vent'anni, presentando al pubblico una specie di piccolo TikTok in salsa videoludica. Oggi WarioWare: Move It! è visto come un grande attore nel sottobosco dei party game, di quei videogiochi che sono perfetti anche per chi non gioca ai videogiochi, di quelle produzioni ideali per scaldare una serata in allegria assieme a parenti e amici che non hanno mai impugnato un controller: tuttavia, proprio in ragione di questa sua straordinaria qualità, viene spesso sottovalutato dai puristi del medium. In realtà nei meandri dei suoi microgiochi si nasconde la scintilla che ha reso l'industria ciò che è oggi, fra centinaia di piccole lezioni di game design che riescono a ridurre l'intrattenimento all'essenziale, dipingendo quadri non dissimili dal pitch di qualsiasi grande videogioco, ovvero l'idea attorno alla quale matura anche il successo delle opere più colossali. In questo senso, WarioWare si è presentato fin dal 2003 come un piccolo corso di game design tascabile.

Dal microgioco... al videogioco L'originale WarioWare, Inc: Mega Microgame$ fu proprio un ricettacolo colmo di antiche idee di design La storia della serie WarioWare è molto particolare: le radici del progetto furono infatti gettate nella seconda metà degli anni '90, durante lo sviluppo della celebre suite Mario Artist che infine vide luce solamente in Giappone: il segmento Polygon Studio, infatti, avrebbe dovuto ospitare una modalità chiamata "Sound Bomber" che consisteva proprio in un rapidissimo susseguirsi di minigiochi. Il risultato di tale scelta? Gli uffici della compagnia finirono per essere letteralmente inondati da decine di piccoli post-it sui quali i creativi di Nintendo EAD appuntavano i pitch di altrettanti videogiochi. La situazione sfuggì completamente di mano quando Nintendo R&D1 fu messa all'opera sul primo capitolo della serie WarioWare: tutti, anche gli sviluppatori e gli artisti che non lavoravano attivamente sul progetto, annotavano su dei post-it l'idea alla base di un microgioco prima di appiccicarli direttamente sulla scrivania del malcapitato Hirofumi Matsuoka. A quel punto, il direttore assegnava ciascun microgioco approvato a uno sviluppatore differente, coinvolgendone a dozzine e spalancando l'immenso ventaglio di stili artistici e interpretazioni diverse che sarebbe divenuto un cardine della serie. "Spazzola!" Leggenda vuole che il management di Nintendo non fosse neppure al corrente del progetto, che tutto nacque spontaneamente dagli sviluppatori del cosiddetto "WarioWare All-Star Team", una squadra che, trovato l'appoggio del padre di Samus Aran Yoshio Sakamoto, scelse quasi per caso di ancorare tale follia al personaggio di Wario. C'era tuttavia un'altra importante scrivania dalla quale era necessario passare ed era ovviamente quella di Shigeru Miyamoto: si dice che il decano della casa l'apprezzo tantissimo proprio in ragione dell'estrema facilità d'uso e della rapidità con cui si rimaneva incollati allo schermo, anche e soprattutto senza una conoscenza profonda dei videogiochi. "Saita, Saitan, Saisoku": furono queste le parole che scelse per presentarlo al pubblico, ovvero "Di più, Più brevi, Più veloci". Ogni microgioco, infatti, aveva la caratteristica di ancorarsi a un singolo pilastro di game design - ovvero il parametro fondamentale di qualsiasi produzione - incarnato da una semplice parola, per l'esattezza un verbo che fosse estremamente immediato. "Friggi!", appariva brevemente sullo schermo, prima che l'utente dovesse spaccare un uovo col tempismo necessario per far atterrare il contenuto in una padella; "Mira!", era il criptico messaggio rivolto al giocatore, e questi doveva utilizzare un idrante per spegnere il palazzo in fiamme che si prendeva la schermata. Tutto si svolgeva nell'arco di pochi istanti, in un numero di battiti variabile, tratteggiando le singole tessere del grande mosaico che sarebbe poi divenuto WarioWare.