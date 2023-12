SEGA farà un annuncio ai The Game Awards 2023, accenna a una 'nuova era'

SEGA farà un annuncio durante i The Game Awards 2023: la casa giapponese ha mandato una sorta di invito ad alcuni creator, come la streamer che vedete qui sotto, indicando appunto di non perdersi l'evento.

A differenza dell'annuncio di PlatinumGames, stavolta pare proprio non si tratti di un fake e il messaggio allegato è senz'altro curioso, visto che accenna a una "nuova era" e a una "nuova energia". Di che potrebbe trattarsi?

Per scoprirlo dovremo appunto seguire lo show presentato da Geoff Keighley, che verrà trasmesso nella notte fra il 7 e l'8 dicembre a partire dalle 1.30 italiane.