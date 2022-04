SEGA ha fornito dei nuovi dettagli per il suo "Super gioco": è una specie di macro progetto

SEGA ha pubblicato un'intervista sul suo sito giapponese in cui ha svelato alcuni dettagli sul suo "Super gioco", titolo di cui ancora non si sa nulla. Anzi, in realtà è sbagliato parlare di un singolo gioco, come vedremo a breve.

Nell'intervista sono intervenuti il vice presidente esecutivo Shuji Utsumi, il produttore Masayoshi Kikuchi e il general manager Katsuya Hisai. Evidentemente SEGA tiene moltissimo al Super gioco, visto che ha deciso di schierare i suoi massimi dirigenti per promuoverlo, prima ancora di averlo effettivamente presentato.

Il progetto è iniziato nel 2019 e nasce dalla volontà di rafforzare le proprietà intellettuali di SEGA, incluse quelle più vecchie, per la creazione di nuovi videogiochi. Ciò significa che questo "Super gioco" comprende in realtà più giochi, come se fosse una specie di framework. L'idea è quella di creare dell'intrattenimento focalizzato sulla relazione tra i giocatori e il pubblico che li guarda giocare. Quindi è qualcosa che ha in mente streaming e affini in modo fondante.

Per essere classificato come Super gioco, un progetto deve avere quattro caratteristiche fondamentali: deve essere multipiattaforma, deve supportare più lingue, deve essere lanciato in contemporanea in tutto il mondo e deve essere un AAA. Sinceramente da questi quattro punti è difficile capirne l'unicità.

Il progetto Super gioco è stato avviato da 50 sviluppatori, con la prospettiva di impiegarne centinaia nell'immediato futuro. Il team è composto da professionisti provenienti dal mondo console, mobile e arcade, che grazie al loro know-how realizzeranno titoli unici, possibili solo in SEGA.

Il Super gioco prevede l'utilizzo di tecnologie esterne, come Azure di Microsoft. In realtà saranno coinvolte anche altre compagnie, non meglio specificate.

Il tutto sarà realizzato usando Unreal Engine 5 di Epic Games. SEGA sta anche collaborando con delle start-up che lavorano nel campo dell'intelligenza artificiale per diversi aspetti del progetto. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.