Nintendo Switch Sports: sei spot per sei sport, per tutti i tipi di giocatore

Nintendo Switch Sports sta per arrivare e Nintendo ha deciso di promuoverlo in modo massiccio, pubblicando ad esempio sei spot diversi, uno per ognuno degli sport inclusi nel pacchetto. Pensati per il Giappone, i sei spot sono anche un inno alla diversità e presentano giocatori di ogni fascia d'età.

Si comincia con il tennis, che vede contrapposte due ragazze in una partita accesissima (trovate il filmato in testa alla notizia). Si passa quindi alla pallavolo, che viene giocata da due donne anziane, evidentemente euforiche:

Quindi è la volta del calcio, che vede scendere in campo un padre con il figlio. Ovviamente vince il figlio:

Un nonno e sua nipote si confrontano invece nel quarto spot, dedicato al bowling. Dispiace per la ragazza, ma il vecchietto è troppo forte. Evidentemente è cresciuto giocando in sala giochi:

Il quindi spot vede dei bambini lottare con la spada di fronte ai genitori entusiasti.

Nell'ultimo spot, infine, si torna al tennis, ma questa volta di coppia, dove vediamo degli amici darsi battaglia.

Naturalmente tutti gli spot mostrano come Nintendo Switch Sports utilizzi in modo creativo e unico i Joy-Con, mostrando anche gli accessori che saranno inclusi nella confezione.

Insomma, se vi è piaciuto quello che avete visto, sappiate che avete poco da aspettare per poterci giocare anche voi, perché il gioco sarà disponibile a partire dal 29 aprile 2022.