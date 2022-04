Death Stranding: Director's Cut: Hideo Kojima e Yoji Shinkawa rispondono ai giocatori in video

Hideo Kojima e Yoji Shinkawa hanno risposto in video alle domande di alcuni videogiocatori, relative al lancio della versione PC di Death Stranding: Director's Cut, arrivata qualche mese dopo quella PS5.

L'importanza di creare collegamenti in DEATH STRANDING è qualcosa che vogliamo celebrare nel nostro ultimo evento della community. È per questo che abbiamo chiesto ai nostri corrieri di inviarci le loro domande da porre a due membri di KOJIMA PRODUCTIONS che non hanno bisogno di presentazioni.

Tra le domande, che hanno trovato risposta nel video:

Qual è la chiave della lunga relazione professionale tra Hideo Kojima e Yoji Shinkawa?

Perché non ci sono aerei in DEATH STRANDING?

Qual è stato il personaggio più interessante da progettare per Yoji Shinkawa?

Questi i nomi degli utenti che hanno fatto le domande: Hawaiian_spawn, KARAS, Laliluleahlo, TimetheHobo, Neko, Axshria, 菌哥哥的脑残粉, WiZe.

Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro speciale sulla versione PC di Death Stranding: Director's Cut.