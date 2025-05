Norman Reedus dice che Death Stranding 2 è un po' più chiaro e diretto del primo gioco e commenta il film

Come saprete, è in produzione un film di Death Stranding. La cosa curiosa è che il videogioco è realizzato sfruttando le fattezze e le capacità recitative di tanti attori televisivi e cinematografici, in primis il protagonista Norman Reedus.

Considerando che il videogioco ha una grafica realistica, potrebbe essere un po' strano vedere una pellicola con gli stessi personaggi interpretati da altri attori. Bisogna però prima di tutto vedere se i volti del videogioco siano interessati a partecipare al film.