Netflix svela che userà pubblicità IA e le aggiungerà anche quando mettete in pausa il video

Netflix ha annunciato una serie di novità per le pubblicità presenti all'interno della piattaforma, che arriveranno nel corso del 2026 per i piani di abbonamento che includono le pubblicità.

I dettagli sulle pubblicità di Netflix

La notizia arriva da Media Play News, che non precisa in che modo la compagnia adatterà le pubblicità agli utenti. Si baserà forse sulla lista di serie TV e film guardati? O semplicemente in base allo specifico prodotto che lo spettatore sta guardando in quel dato momento?

Amy Reinhard, presidente del settore pubblicitario, ha recentemente rivelato che l'azienda vede questa novità come una fusione degli aspetti in cui Netflix eccelle. Ha affermato: "[Le aziende] o hanno una grande tecnologia, o hanno un grande catalogo di intrattenimento", ha spiegato in occasione del recente evento Upfront per gli inserzionisti a New York City. "Il nostro superpotere è sempre stato quello di avere entrambe le cose".

One Piece è una delle grandi serie di successo di Netflix

La dirigente ha aggiunto: "Se ci confrontiamo con i nostri concorrenti, l'attenzione è superiore all'inizio della visione ed è ancora più elevata alla fine del video. E, cosa ancora più impressionante, i membri prestano attenzione agli annunci nel mezzo della visione tanto quanto agli spettacoli e ai film stessi". Reinhard ha rivelato che gli abbonati al livello con pubblicità guardano in media 41 ore di Netflix al mese, ovvero 3 ore al mese di pubblicità per ogni spettatore, secondo i calcoli di Kotaku.

Sappiamo anche che Netflix cambia tutto su Smart TV per migliorarne l'uso e aggiunge l'IA su mobile.