Hideo Kojima vi suggerisce una serie TV di Netflix recente che ha adorato

Il problema è sempre quello: si inizia a girare nel catalogo di Netflix, non si riesce a decidere cosa guardare e poi alla fine si fa tardi e non si ha visto nulla. Serve spesso un suggerimento ed è qui che Hideo Kojima arriva oggi in vostro soccorso.

La serie TV approvata da Hideo Kojima

Parliamo de L'Eternauta, basato su un albo a fumetti argentino con lo stesso nome realizzato da Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López.

La storia è ambientata a Buenos Aires e vede la popolazione decimata da una nevicata tossica di origine aliena. Si tratta di uno degli show più visti su Netflix in questo momento e ha un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes. Anche Kojima, come detto, lo ha visto e lo ha apprezzato.

In un recente tweet, che potete vedere qui sotto, Kojima ha scritto: "Ho appena finito di guardare la stagione 1 di "The Eternaut". Il dramma, la recitazione, la regia, l'art design (in particolare la rappresentazione della neve e del muro di macchine) e i VFX sono stati tutti eccezionali. I temi centrali sono "un nemico invisibile" e "un'immensa forza in agguato dietro a tutto" - molto in linea con i grandi classici della fantascienza del XX secolo nati dalle ansie dell'epoca della Guerra Fredda. Si pensi a "L'invasione degli ultracorpi" di Jack Finney."

"Non ho letto l'originale, ma ho sentito che il fumetto "El Eternauta" è stato creato negli anni Cinquanta. È facile immaginare come i disordini politici dell'epoca abbiano influenzato questa storia. Si tratta di un'opera di fantascienza argentina davvero potente. Per il pubblico di oggi, forse stanco delle solite apocalissi guidate da zombie e peste, questo offre un'alternativa rinfrescante e avvincente. Il ritmo è lento e deliberato, quindi consiglio di guardarla senza fretta e senza spoiler. Non vedo l'ora che arrivi la seconda stagione".

