Death Stranding 2: On The Beach svela tante novità, tra armi, sistemi di potenziamento e non solo

Viene spiegato che Death Stranding 2: On The Beach è ambientato 11 mesi dopo il primo capitolo . Il protagonista, Sam, vive tranquillo con la sua BB (Bridge Baby) Lou ma deve andare in Messico su richiesta di Fragile. Dopodiché, finirà in Australia e dovrà riunire l'intero continente in modo simile a quanto accaduto nel primo gioco.

Tramite il PlayStation Blog è disponibile un nuovo articolo che racconta le novità presenti in Death Stranding 2: On The Beach , il videogioco di Kojima Productions in arrivo su PS5 il 26 giugno (con 48 ore di accesso anticipato se acquistate le edizioni speciali).

Le novità di Death Stranding 2: On The Beach

Kojima Productions promette una grafica di primo livello con un incredibile realismo degli ambienti naturali. Per fare in modo che il giocatore possa godersi il tutto, è presente anche una "visuale aerea" che mostra Sam dall'alto, per ammirare l'intero panorama in un colpo solo.

Inoltre, Death Stranding 2: On The Beach mira a darà più libertà e più possibilità decisionali al giocatore. Ci sono più attrezzature e strutture, come detto, ma anche più messi di trasporto, tra motociclette, autocarri e varie infrastrutture.

I combattimenti sono stati potenziati con più armi, comprese spara-bolas e armi da fuoco. Sarà però possibile evitare le zone più pericolose o usare granate fumogene per sfuggire dagli scontri. Inoltre, ora c'è un ciclo notte - giorno che influenza anche gli avversari: di giorno li vedremo più facilmente, ma anche noi saremo localizzati con semplicità, mentre di notte potremo più facilmente sfuggirgli ma dovremo stare attenti al fatto che la visibilità è limitata.

Lou, la BB di Sam

Come già sapevamo, ci sono vari fenomeni naturali, come un terremoto che ci fa perdere l'equilibrio o causa frane. I fiumi, durante le piogge intense, sono pericolosi. I boschi possono prendere fuoco, ma possono essere spenti con una nuova arma.

A seconda di come giocheremo, le statistiche di Sam aumenteranno in modo unico, con 12 livelli di abilità. Se spesso esplorate aree difficili, Sam sarà diventerà più abile nell'attraversarle. Se invece combattete nel corpo a corpo continuamente, Sam diventerà più forte in tale ambito.

A questo si somma l'"Aggiornamento APAS (Automated Porter Assistant System)", ovvero un sistema che usa delle "memorie" ottenute giocando che permette di potenziare quattro tratti: corriere, combattimento, furtività e altruismo. Visto che non si può potenziare tutto al massimo, è bene scegliere in modo ragionato cosa potenziare.

Inoltre, c'è una nuova tipologia di nemico: la "Vedetta" che è in grado di vedere Sam e attaccarlo. Troveremo anche un gruppo di nemici umani noti come "Survivalisti armati" che usano armi da fuoco letali. Sam potrà però usare varie armi da fuocoe la sua capacità di utilizzo migliora man mano che le sfruttiamo. Troveremo pali elettrici perfetti anche per i veicoli, granate olografiche per evitare i combattimenti e non solo.

Ricordiamo che Death Stranding 2: On the Beach è in prenotazione e lo sconto è ancora attivo su Amazon.