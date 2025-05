Hermione nel cosplay di little.scarlet.flower è perfetta e ha anche una vera civetta identica ad Edvige

Harry Potter è una serie amata per tanti motivi, compresa la capacità di sentirsi inclusi in un mondo diverso da quello che tutti ritengono normale e che ti guarda con odio e sospetto, ma anche per i suoi simpatici protagonisti, come Hermione Granger. Il mondo del cosplay non riesce mai a fare a meno della intelligente strega e ora possiamo vedere un ottimo cosplay di Hermione Granger realizzato da little.scarlet.flower.

Hermione è una nata Babbana, ovvero da una famiglia senza poteri magici apparenti. La ragazza è invece molto dotata, ma riesce ad avere successo grazie al grande impegno e al coraggio. Hermione è la migliore amica di Harry e Ron.