Hermione Granger nel cosplay di immeari da Harry Potter è uscita di notte dalla camera

Hermione Granger è uno dei personaggi principali della storia. È una strega nata babbana, ovvero in una famiglia senza poteri magici, ed è una delle migliori studentesse della scuola, ma è anche in grado di aggirare le regole quando è fondamentale.

Il mondo magico di Harry Potter continua ad essere molto apprezzato e creativi come la cosplayer immeari immaginano i personaggi inglesi in tante diverse versioni. Ad esempio, immeari ha realizzato un cosplay di Hermione Granger che esplora Hogwarts mentre il sole è già calato.

Il cosplay di Hemione di immeari

immeari ha realizzato un cosplay semplice ma efficace di una divisa scolastica di Hermione Granger. L'ambientazione è la parte interessante, uno dei corridoi del castello di Hogwarts in piena notte. Questa immagine riesce in un istante a raccontarci una storia piena di domande: perché Hermione, così ligia alle regole, è uscita dopo il calar del sole del dormitorio, cosa sta accadendo in questo momento?

