Hermione nel cosplay di mavipugas da Harry Potter si rilassa in una pausa a Hogwarts

Nel mentre gli appassionati attendono di vedere come sarà la serie TV di Harry Potter, il mondo del cosplay continua con la creazione di scatti fotografici e video di alta qualità, che ricreano i personaggi preferiti della serie. Ad esempio, mavipugas ci propone il proprio cosplay di Hermione Granger, mentre è intenta a leggere un libro.

Hermione è uno dei personaggi principali della serie letteraria. È la migliore amica di Harry - il protagonista - ed è nota per la sua grande abilità magica, la sua arguzia e il suo coraggio. È di origine babbana (ovvero viene da una famiglia non magica) e per questo viene attaccata e aggredita, ma pur soffrendo la ragazza è sempre in grado di farsi valere e combattere.