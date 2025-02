Kingdom Come: Deliverance 2 si ispira a Morrowind e Oblivion, sotto un punto di vista specifico

Se per caso avete iniziato a giocare a Kingdom Come: Deliverance 2 , potreste aver avuto la sensazione di avere tra le mani un gioco di ruolo un po' "old school", qualcosa come - per esempio - Oblivion o Morrowind .

Le parole del team di Kingdom Come: Deliverance 2

"Sono più un tipo da Morrowind", ha detto Bittner, aggiungendo che "la maggior parte dei nostri designer ha circa 30 anni, tra i 30 e i 40, quindi questi giochi hanno avuto un grande impatto su di noi". Quindi, naturalmente, questi classici sono stati un grande punto di riferimento per Kingdom Come: Deliverance 2.

"La gratificazione istantanea nei giochi è diventata un problema", ha detto Bittner, spiegando che tanti giochi puntano costantemente ad assalire i sensi dei giocatori con informazioni, stimoli e indicazioni. Non è questo l'approccio di Warhorse: "Noi torniamo alle origini dei giochi di ruolo, con i quali il punto è: puoi fare quello che vuoi, e magari andare a seguire la storia principale".

La mancanza di una guida "può creare problemi con i giocatori della generazione più giovane", sostiene Bittner. "Possono dire 'Non so dove andare' - ebbene, avete pensato a dove andare? Se ti dico dove andare, non è così divertente, no?".

"Volevamo rendere le meccaniche più accessibili", ha detto Bittner, "in modo che fossero difficili, ma non così difficili che i giocatori non sapessero nemmeno cosa fare". Ciò significa che dovreste essere in grado di iniziare a esplorare la Boemia di Kingdom Come: Deliverance 2 senza incontrare enormi difficoltà. Inoltre, è presente un personaggio - Bara, il mendicante - che è stato pensato come "cartello stradale" per i giocatori che non sanno più cosa devono fare.

Certamente gli sforzi sembrano ripagare, visto che Kingdom Come: Deliverance 2 ha già raggiunto un impressionante traguardo di vendite, in un solo giorno.