Prenotate Metal Gear Solid Delta Snake Eater su Amazon, ora che la data di uscita è stata scoperta

Metal Gear Solid Delta Snake Eater è in prenotazione su Amazon Italia in versione Standard e in versione Deluxe Edition, sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X. La piattaforma non propone per ora degli sconti, ma potete fare la prenotazione ora così sa assicurarvi che potenziali sconti vengano automaticamente applicati al vostro ordine senza che dobbiate seguire l'andamento dei prezzi. Inoltre, i leak del PS Store hanno svelato che l'uscita è il 28 agosto, confermando così che il gioco è in arrivo quest'anno. Amazon segna ovviamente ancora il 31 dicembre, visto che non è arrivata la conferma di Konami. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il gioco è spedito da Amazon e facendo la prenotazione vi assicurare anche di ricevere una copia il prima possibile. La prenotazione è gratuita e potete cancellarla in qualsiasi momento prima della spedizione.