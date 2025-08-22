Metal Gear Solid Delta: Snake Eater su PC avrà un limite al framerate e non supporterà l'Ultrawide

Niente Ultrawide e opzioni limitate per l'HDR

Lo stesso articolo segnala inoltre l'assenza del supporto nativo alle risoluzioni Ultrawide, sia nel formato 21:9 che nel più estremo 32:9. L'HDR è disponibile, ma la sua regolazione è affidata a un singolo slider, senza possibilità di impostare parametri come la luminanza massima in base al proprio pannello. Limitazioni che rischiano di scontentare una parte della community PC, da sempre attenta alla personalizzazione grafica.

La speranza è che da qui al lancio, previsto per il 28 agosto su PC e console PlayStation e Xbox, venga rilasciata una patch che faccia fronte a queste lacune. L'alternativa, come spesso accade, è che ci pensi qualche volenteroso modder della community PC.