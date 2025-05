Kingdom Come: Deliverance 2 si espande da oggi con il DLC Brushes with Death

Lo studio di sviluppo Warhorse Studios e l'editore Deep Silver hanno annunciato il lancio di Brushes with Death , il primo di tre DLC della storia per Kingdom Come: Deliverance 2 . Il contenuto, a pagamento, è disponibile insieme all'aggiornamento 1.3 che aggiunge un nuovo contenuto gratuito per tutti: le corse dei cavalli. Insomma, pare che le avventure di Henry siano appena iniziate.

I contenuti del DLC

In Brushes with Death, Henry deve aiutare un artista misterioso ad andare alla scoperta del suo passato. Il tutto si traduce in una serie di missioni che si estendono su entrambe le mappe del mondo di Kingdom Come: Deliverance 2, dove l'eroe deve trovare, persuadere (e talvolta eliminare) alcuni personaggi chiave della vita dell'uomo, per aiutarlo a completare il suo dipinto più importante.

Oltre alle nuove missioni, il DLC aggiunge la possibilità di modificare lo scudo di Henry con la funzione Shield Painting. Gli amanti della personalizzazione saranno contenti.

Parlando della patch 1.3, il contenuto gratuito Horse Racing, aggiunge delle gare di corsa con i cavalli, che vi vedranno competere contro tre avversari in una serie di percorsi di diversa difficoltà, progettati per spingere al limite le vostre abilità di cavallerizzi.

Brushes with Death è disponibile. I possessori di Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition o dell'Expansion Pass riceveranno automaticamente i nuovi contenuti, gli altri potranno acquistare il DLC separatamente su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 al prezzo di 5,99 euro.

Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.