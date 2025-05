Lost in Random: The Eternal Die, abbiamo provato per diverse ore il nuovo roguelike che sfida Hades

Continuare l'universo di Lost in Random, ha richiesto un prezzo da pagare non indifferente: sconvolgerlo totalmente. Nel 2021, il primo capitolo sviluppato dallo studio svedese Zoink e pubblicato sotto l'etichetta EA Originals, si era fatto apprezzare soprattutto per la sua estetica dichiaratamente ispirata a Tim Burton (qui la nostra recensione). Nonostante la buona accoglienza di critica e pubblico, però, EA decise di non voler finanziare un sequel e solo dopo una serie di vicissitudini produttive che hanno portato gli sviluppatori originali a fondare Stormteller Games - e a trovare un nuovo publisher in Thunderful Publishing -, Lost in Random sembra pronto a ripartire. Per farlo, infatti, si è puntato su una serie di cambiamenti rilevanti.

Non c'è più la piccola Even, la bambina protagonista che sfidava questo mondo ingiusto per salvare sua sorella Odd nel primo capitolo della saga. Ed è cambiato radicalmente perfino il genere perché Lost in Random era un'avventura narrativa molto lineare, mentre The Eternal Die diventa un roguelike sul modello di Hades di Supergiant Games. Si fondono quindi due intenzioni molto chiare: da una parte la volontà di non perdere l'immenso lavoro fatto per Lost in Random in termini di immaginario, dall'altra quella di ripercorrere i passi di un grande successo con una giocabilità fresca e accessibile.

Il design dei personaggi e del mondo di gioco è sempre ispiratissimo, come nel prequel

Il futuro della saga, o meglio, quale delle due strade intraprenderà, ce lo dirà solo il tempo. È difficile capire se Lost in Random tornerà a essere un'avventura più devota alla narrativa, o se seguirà le orme di questo capitolo che rappresenta in egual misura uno spin off e un sequel. In attesa di scoprirlo, abbiamo passato già diverse ore con Lost in Random: The Eternal Die, e siamo felici di condividere le nostre impressioni, perché la nuova formula funziona eccome.