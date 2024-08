Lost in Random: The Eternal Die annunciato per PC, console e Game Pass, primo trailer del nuovo capitolo

Thunderful Games ha annunciato Lost in Random: The Eternal Die in occasione della Gamescom 2024, un gioco d'azione e avventura in stile roguelite, seguito del particolare Lost in Random, visibile per la prima volta in trailer e immagini.

Il gioco è in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, con uscita prevista al momento per il 2025 e sarà disponibile al lancio anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, a rinnovare il rapporto di collaborazione tra Thunderful e il servizio in abbonamento Microsoft già visto in precedenza, come per The Gunk.

Lost in Random: The Eternal Die è un gioco d'azione roguelite che mette in scena un nuovo capitolo dell'inquietante e contorto universo di Lost in Random, ponendoci nei panni della Regina di Random e attraversando nuovi regni caratterizzati dalla particolare atmosfera affascinante e decadente vista anche nel primo capitolo.