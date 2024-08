Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciata l'espansione Scintille Folgoranti per il GCC

Nella giornata di oggi, The Pokémon Company International ha annunciato una nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon serie Scarlatto e Violetto, con il prossimo arrivo del pacchetto aggiuntivo Scintille Folgoranti, disponibile a partire dall'8 novembre presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Pokémon Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti aggiunge dei Pokémon-ex Teracristal Astrali nuovi e decisamente ambiti, incluso Pikachu-ex con il suo potentissimo attacco, Fulmine di Topazio.

Con la nuova espansione, i giocatori possono trovare carte ispirate al Bioterarium, un paradiso artificiale che è stato inserito nel mondo di gioco a partire dall'espansione Il tesoro dell'Area Zero Parte II: Il disco indaco in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.