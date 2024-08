Star Wars Jedi: Survivor torna in vendita su Amazon al prezzo minimo storico, ma veloci, ci sono poche unità

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia di Star Wars Jedi: Survivor, il gioco d'azione di Respawn Entertainment. Lo sconto è del 63% rispetto al prezzo consigliato e del 17% rispetto al prezzo più basso recente. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 79,99€, mentre il prezzo più basso recente era 36.16€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre, invece, ma ci sono pochissime unità. Il gioco inoltre non era più disponibile venduto e spedito da Amazon fino a poco fa, quindi se vi interessa vi consigliamo di sfruttare l'occasione.