Lost in Random: The Eternal Die ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer

Dopo l' annuncio alla Gamescom 2024 , arriva dunque infine una data di uscita per questo interessante titolo, che farà dunque parte anche dei giochi in arrivo a giugno nel catalogo di Game Pass .

Il gioco è in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, disponibile anche al day one direttamente nel catalogo di Game Pass. Altrimenti, il gioco è in prenotazione con un prezzo scontato a 22,49€ per quanto riguarda l'edizione standard digitale e 24,64€ per la Premium Edition, che include anche un accesso anticipato al 13 giugno nel gioco, oltre a bonus come l'art book digitale, colonna sonora e oggetti cosmetici scaricabili.

L'editore Thunderful Games e il team di sviluppo Storyteller Games hanno annunciato la data di uscita di Lost in Random: The Eternal Die con un nuovo trailer che mostra anche il gameplay di questo interessante action adventure, che sarà dunque disponibile dal 17 giugno.

Un'avventura incentrata sul tiro di dado

Per l'occasione, è stato anche pubblicato un nuovo trailer che mostra qualcosa del gameplay di questo gioco, un titolo d'azione con elementi roguelite che mette in scena un nuovo capitolo dell'inquietante e contorto universo di Lost in Random.

In Lost in Random: The Eternal Die ci troviamo nei panni della Regina di Random, Aleksandra, e della suo compagna Fortune, attraversando nuovi regni caratterizzati dalla particolare atmosfera affascinante e decadente vista anche nel primo capitolo.

In questi strani mondi ci troviamo impegnati in combattimenti con inquadratura isometrica contro varie creature bizzarre, con un sistema che mischia elementi d'azione con armi e lancio di dadi, come da tradizione, la cui aleatorietà contraddistingue fortemente il gameplay, andando a modificare il prosieguo stesso della storia e le situazioni in cui ci si può trovare e rendendo ogni partita unica.

