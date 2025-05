Il lancio di DOOM: The Dark Ages è stato un successo? Vediamo i primi numeri su Steam

DOOM: The Dark Ages è ormai disponibile da qualche ora, quindi vale la pena di chiedersi come sta andando. Per farlo guardiamo ai dati disponibili su Steam , consci che non raccontano l'intero quadro del gioco. Sono comunque indicativi, soprattutto per un titolo appartenente a una serie storicamente legata al mondo PC come quella creata da id Software.

I freddi numeri

Parlando di giocatori contemporanei, DOOM: The Dark Ages ne ha fatti registrare più di 30.000 al lancio. Attualmente sono 29.339, ma stanno salendo, quindi è probabile che nelle prossime ore superino il picco di 30.232 giocatori, che attualmente rappresenta il massimo raggiunto dal gioco.

Il picco di giocatori di DOOM: The Dark Ages al momento di scrivere questa notizia

La ricezione del pubblico è stata molto positiva, letteralmente. Attualmente l'86% delle recensioni degli utenti pubblicate su Steam sono di segno positivo. Considerate che sono quasi 5.000, quindi non pochissime.

Difficile parlare invece di vendite, visto che non esistono ancora numeri ufficiali. Comunque sia, DOOM: The Dark Ages è secondo nella classifica globale di Steam, che viene stilata per ricavi, sotto a Counter-Strike 2, ma sopra a PUBG: Battlegrounds. Se non consideriamo i titoli free-to-play, è primo come videogioco premium, subito sopra a Stellar Blade, di cui sono stati appena aperti i preordini.

Per il resto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di DOOM: The Dark Ages per avere altri dettagli sul gioco, invitandovi a giocarci su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.