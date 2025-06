Helldivers 2 ha reso disponibile il "mantello del review bombing", ecco come ottenerlo

Helldivers 2 è un successo e ancora molti giocatori vi si dedicano regolarmente, ma questo non significa che i videogioco cooperativo online abbia avuto un alto grado di apprezzamento per tutto il tempo. C'è stato un momento, nello specifico, durante il quale ha subito un review bombing (ovvero la pubblicazione in massa di recensioni degli utenti negative) in risposta all'introduzione dell'obbligo di un account PSN anche con la versione PC del gioco.

In maniera ironica, i giocatori hanno affermato che il grafico delle recensioni negative subite dal gioco sarebbe stato perfetto come skin per il mantello dei personaggi e il team si è trovato d'accordo, riuscendo quindi a trasformare un fallimento in un simpatico elemento estetico.

C'è voluto del tempo, ma alla fine il mantello è arrivato.