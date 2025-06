Helldivers 2 bombardato di recensioni negative dopo l'ultimo aggiornamento, per motivi politici e nazionalisti

Helldivers 2 è di nuovo sotto attacco . Negli scorsi giorni ha ricevuto un bombardamento di recensioni negative , in questo caso per motivazioni squisitamente politiche e nazionalistiche. Quali? Sostanzialmente gli sviluppatori hanno forzato la caduta delle città della Super Terra e i giocatori cinesi non l'hanno presa bene. Ma andiamo con ordine.

Nazionalismo applicato

Ora, siamo tutti d'accordo che stiamo parlando di un gioco e che, quindi, gli sviluppatori in qualche modo debbano indirizzare l'esperienza, portandola dove vogliono che vada, soprattutto ai fini della narrazione.

Il grafico che mostra il bombardamento di recensioni negative

Molti giocatori cinesi hanno però fatto diventare una questione di orgoglio nazionale la caduta del bioma urbano assimilabile alla città di Shangai, che non hanno proprio tollerato, tanto da scagliarsi contro Arrowhead, rea di non aver loro permesso di salvare la città e di aver usato un trucco per forzare la mano.

Come potete vedere dal grafico pubblicato in alto, la quantità di recensioni negative dell'ultimo periodo è davvero imponente. Solo all'epoca dello scandalo PSN se ne ebbero altrettante.

Traducendo dal cinese alcune delle recensioni pubblicate su Steam, si possono leggere dei feroci attacchi alle scelte narrative fatte dallo studio di sviluppo. Ad esempio: "Arrowhead è riuscita a dimostrare qualcosa per il proprio Paese: questo Stato noto per la sindrome di Stoccolma e per le polpette di carne, spesso oggetto di scherno nelle sitcom americane, è riuscito a superare se stesso... in negativo." Si tratta dell'inizio di un post comunitario, ossia che diverse persone stanno pubblicando come se fosse una specie di manifesto politico di protesta, tanto che si conclude con una fortissima presa di posizione contro la difesa di Stoccolma:

"La gloria scenderà:

Scenderà su ogni città che ha combattuto fino alla morte.

Scenderà su ogni Helldiver che ha combattuto fianco a fianco.

Scenderà su ogni squadra di tecnici corsa al DSS.

Scenderà su ogni supersoldato piombato dal cielo nei momenti più disperati.

La gloria scenderà su ogni angolo della Super Terra - tranne Rongdu.

Quella città maledetta che gli Helldivers hanno giurato di non difendere mai se Yang Qiham fosse caduta.

Il resto ormai non ha più importanza.

Nel momento in cui questi eroi, uniti spontaneamente per difendere la propria patria cibernetica, hanno giurato con rabbia e dolore, Rongdu è diventata - no, è - la vergogna di cui i subterraniani si rifiutano con fierezza di far parte."

Insomma, i giocatori cinesi non l'hanno presa per niente bene, tanto da far scendere la media delle recensioni più recenti al 68%. In realtà era ancora più bassa, ma i giocatori del resto del mondo hanno riequilibrato un po' la situazione, vista l'assurda situazione.