L'autore di The World Ends with You ha lasciato Square Enix, dopo 29 anni nella compagnia

Tatsuya Kando, autore di innumerevoli giochi, tra i quali The World Ends with You , ha annunciato il suo addio a Square Enix , dopo aver passato 29 anni all'interno della compagnia . L'annuncio è arrivato tramite social network, con Kando che ha spiegato brevemente i motivi del suo addio. Comunque sia, pare che continuerà a lavorare nel mondo dei videogiochi.

Il messaggio di addio

"Questo è un annuncio personale, ma dal 31 maggio ho ufficialmente lasciato Square Enix." Ha scritto Kando, che ha poi proseguito: "Negli ultimi 29 anni, ho avuto il privilegio di lavorare a numerosi progetti, inclusi Final Fantasy, Kingdom Hearts, The World Ends with You, e molti, molti altri. Queste esperienze sono state davvero inestimabili."

"Le voci di tutti coloro che hanno giocato ai nostri titoli sono state una fonte immensa di incoraggiamento e mi hanno dato la forza per andare avanti nello sviluppo ogni giorno.

Vi sono davvero grato. Grazie di cuore!"

Quindi Kando ha spiegato che non abbandonerà il mondo dei videogiochi (o, quantomeno, quello dell'intrattenimento): "Guardando al futuro, spero di continuare a creare contenuti divertenti e coinvolgenti che possano portare un sorriso a tutti voi!"

Oltre a The World Ends with You, Kando vanta nel suo portfolio molti altri titoli amatissimi, come Parasite Eve, Final Fantasy VII, Kingdom Hearts I, II e III, Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII e altri ancora, per cui ha ricoperto diversi ruoli, in particolare nell'ambito della grafica.