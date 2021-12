NEO: The World Ends With You, sequel possibile se i fan lo vorranno

Un sequel di NEO: The World Ends With You è possibile, ma solo se i fan dimostreranno di volerlo davvero, facendo sentire tutto il proprio supporto al team di sviluppo: lo ha detto il producer Tomohiko Hirano.

Sappiamo che le vendite di NEO: The World Ends With You sono state al di sotto delle aspettative, e in genere quando si verifica una situazione del genere le proprietà intellettuali vengono messe da parte, in attesa di un eventuale ma tutt'altro che certo ritorno.

"Parlando sinceramente, nulla è stato ancora deciso per quanto concerne un prossimo episodio della serie", ha spiegato Hirano. "Tuttavia, trattandosi di un gioco ispirato a una città reale, ci sono ancora molti scenari che non abbiamo potuto riprodurre e c'è una parte di me che vorrebbe farlo."

Insomma, alcune idee per NEO: The World Ends With You 2 ci sarebbero già, ma sarà possibile per Hirano e i suoi colleghi concretizzarle? "Se i fan sapranno esprimerci la loro passione per il gioco, la nostra azienda potrebbe decidere di farci realizzare un sequel!", ha detto il producer.

La palla passa dunque agli utenti e al loro impegno sui social, nella speranza che la loro voce venga ascoltata da Square Enix e sia sufficiente per fare in modo che il progetto di un nuovo episodio riceva la luce verde.

