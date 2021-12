GTA Online: la Gallivanter Baller ST e un pacchetto gratuito per festeggiare il Natale

GTA Online si prepara a festeggiare il Natale a Los Santos, regalando per l'occasione una Gallivanter Baller ST, il Festive Care Package e molto altro ancora a tutti i giocatori.

Tutti gli utenti che effettueranno il log-in ai server di gioco entro il 29 dicembre, riceveranno una Gallivanter Baller ST. Questa vettura, una versione alternativa della Baller, potrà essere riscattata gratuitamente dal Legendary Motorsport. L'auto non sarà disponibile per l'acquisto standard prima del 2022, quindi approfittatene finché siete in tempo. Insieme alla vettura vi verrà regalato anche un pacchetto con livree a tema natalizio, l'ideale per decorare il vostro bolide durante le feste.

La Gallivanter Baller ST di GTA Online

Non solo, giocando a GTA Online questa settimana otterrete anche il pacchetto livree Santa's New Sled per la Pfister Comet S2 Cabrio, una nuova vettura lussuosa in arrivo prossimamente, e il set di livree "Yogarishima & Fukaru" per la Banshee.

I regali di Natale di Rockstar Games non finiscono qui, dato che effettuando il log-in entro il 29 dicembre riceverete anche il "festive care package" che include la Clownfish Mask e il Red Festive Tee, nonché il "Fireworks Launcher" (con 20 munizioni), un pino di Snack e armatura, 25 Sticky Bombs, 25 Granate e 5 mine di prossimità. Insomma tutto il necessario per mettere a ferro e fuoco Los Santos a Natale.

