GTA Online The Contract: lista delle canzoni introdotte dal DLC gratuito

GTA Online The Contract è il nuovo DLC single player gratuito per la modalità multigiocatore del titolo Rockstar Games. Questa espansione si basa enormemente sul mondo della musica e introduce anche una lunga serie di canzoni, per varie stazioni radio.

Ecco la lista delle canzoni della nuova stazione radio Motomami Los Santos, condotta da Rosalía - cantante pop spagnola -:

Bad Gyal - A La Mía

La Goony Chonga - Duro 2005

Likkle Vybz & Likkle Addi - Skinny Jeans

Rauw Alejandro - Nubes

Arca - Machote

DJ Spinn - Bounce N Break Yo Back

Monchy & Alexandra - Dos Locos

Camarón de la Isla - Volando Voy

Armando - 100% of Disin' You

ROSALÍA - A Palé

ROSALÍA & J Balvin - Con Altura feat. El Guincho

ROSALÍA - LA FAMA (with The Weeknd)

Mr. Fingers - Mystery of Love

Daddy Yankee - Salgo Pa' la Calle

Tokischa, Haraca Kiko, El Cherry Scom - Tukuntaso

Q - Take Me Where Your Heart Is

Ñejo & Dalmata - Vacilar Contigo

Young Cister - XULITA feat. Kaydy Cain

Popcaan - Body So Good

Willie Colon & Héctor Lavoe - Calle Luna Calle Sol

Alberto Stylee - Tumbando Fronte

Chucky73 - Dominicana

Aventura - Mi Corazoncito

DJ Slugo - 418 (Bounce Mix)

Kaydy Cain - Algo Como Tú (feat. Los Del Control)

Caroline Polachek - Bunny Is A Rider

Arca feat. ROSALÍA - KLK

Tokischa & ROSALÍA - Linda

ROSALÍA - DI MI NOMBRE (Cap.8: Éxtasis)

Justice - Stress

Las Guanabanas - Vamos Pa la Disco

Playboi Carti - Rockstar Made

Soulja Boy Tell'em - Snap And Roll

Ecco invece le canzoni della Radio Los Santos:

2 Chainz - It's A Vibe (feat. Ty Dolla $ign & Trey Songz & Jhené Aiko)

A$AP Ferg - Plain Jane

Big Sean & Hit-Boy - What A Life

Cordae - Kung Fu

D-Block Europe & Offset - Chrome Hearts

Fredo Santana (feat. Chief Keef, Ball Out & Tadoe) - Go Live

French Montana - Lockjaw (feat. Kodak Black)

Future - Feed Me Dope

Future - Low Life (feat. The Weeknd)

Jay Rock - Wow Freestyle (feat. Kendrick Lamar)

Kodak Black - ZEZE (feat. Travis Scott & Offset)

Migos - Stir Fry

MOUNT WESTMORE, Snoop Dogg, Ice Cube, E-40 & Too $hort - Big Subwoofer

Polo G - Flex (feat. Juice WRLD)

Roddy Ricch - The Box

Saweetie - My Type

Tyler, The Creator - LEMONHEAD (feat. 42 Dugg)

Vince Staples - Big Fish

Young Stoner Life, Young Thug & Gunna - Ski

Freddie Gibbs - Miami Vice (feat. Pusha T & Kevin Cossom)

Freddie Gibbs - Pick The Phone Up (feat. Juicy J)

Hit-Boy feat. Dom Kennedy - XL

Mike Dean and Offset - So Fancy

Mike Dean and Rich the Kid - Blue Cheese

Mozzy feat. YG - Hoppin' Out

Nez feat. ScHoolboy Q - Let's Get It

Tia Corine produced by Kenny Beats - Coochie

Infine, ecco le canzoni di West Coast Classics Dre Day:

2Pac feat. Roger Troutman & Dr. Dre - California Love (Single Version)

2Pac - Can't C Me

40 Glocc - Pa Pa's Lil Soldier

50 Cent - In Da Club

50 Cent feat. Mobb Deep - Outta Control (Remix)

Blackstreet feat. Dr. Dre & Queen Pen - No Diggity

Dr. Dre - Keep Their Heads Ringin'

Dr. Dre feat. Snoop Dogg - The Next Episode

Dr. Dre feat. Hittman, Six-Two, Nate Dogg & Kurupt - Xxplosive

Dr. Dre feat. Daz & Snoop Dogg - Lil' Ghetto Boy

Ice Cube feat. Dr. Dre & Mc Ren - Hello

JAY-Z - Trouble

Mary J. Blige - Family Affair

Nas - Nas Is Coming (feat. Dr. Dre)

Obie Trice feat. Dr. Dre - Shit Hits The Fan

Sam Sneed - U Better Recognize (feat. Dr. Dre)

Truth Hurts feat. Rakim - Addictive

Dr Dre da GTA Online The Contract

Per tutti i dettagli sul DLC, ecco trailer e data di uscita di The Contract per GTA Online.