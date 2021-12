The Anacrusis ha una data di uscita su PC, Xbox Series X|S e One

The Anacrusis, l'interessante sparatutto cooperativo di Stray Bombay, ha una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile a partire dal 13 gennaio 2022 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, gratis su Game Pass.

Annunciato a giugno, The Anacrusis è il nuovo titolo di Chet Faliszek, uno dei padri di Left 4 Dead, e non a caso riprende molte delle meccaniche del celebre spaaratutto cooperativo a base di zombie.

L'ambientazione è però completamente diversa: una stazione spaziale che viene invasa dagli alieni e la squadra formata da Nessa, Guion, Liu e Lance, che si ritrova a doverli affrontare per salvare il resto dell'equipaggio.

The Anacrusis vanterà un sistema basato sull'intelligenza artificiale per la gestione dello spawn dei nemici, i boss, il drop delle armi e degli oggetti, un arsenale spettacolare e una serie di perk in grado di cambiare il nostro approccio alla partita.

Non è finita: la versione PC del gioco supporterà anche le mod, consentendo agli utenti di personalizzare l'esperienza in vari modi e creare le loro storie.