The Elder Scrolls 5 Skyrim: update 1.22 e aggiornamento 1.001.002 disponibili, la patch note

Oggi, 13 dicembre 2021, Bethesda ha aggiornato The Elder Scrolls 5: Skyrim all'update 1.22 (per PC) e all'aggiornamento 1.001.002 (per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S). Ecco la patch note completa.

Un cavaliere di Skyrim

Prima di tutto, possiamo vedere che l'update 1.22 pesa 25.2 MB secondo quanto indicato da Steam. Ecco le modifiche indicate dalla patch note:

Inserite traduzioni aggiuntive quando si scaricano le creazioni

Risolto il respawn degli Ash Zombies e il problema legato alla missione Ghost of the Tribunal

Corretto lo sfarfallio della luce nella Ragged Flagon Cistern

Corretti i cavalli Palomino a cui mancano le texture della criniera

Risolto un problema che alcuni giocatori su Steam riscontravano quando cercavano di effettuare un upgrade usando la tastiera

Risolto un problema per cui i pacchetti Creation Club venivano erroneamente mostrati come "posseduti".

Risolto un problema che alcuni giocatori riscontravano quando cercavano di cambiare la mappatura dei pulsanti.

Risolto un problema di crash quando si lancia la palla di fuoco a ripetizione

Per il momento queste sono tutte le informazioni condivise da Bethesda sull'update 1.22 (per PC) e all'aggiornamento 1.001.002 (per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S).