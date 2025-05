La salita di High Hrothgar di The Elder Scrolls V: Skyrim non è di 7.000 scalini, ora c'è la prova scientifica

Se avete giocato una qualsiasi versione di The Elder Scrolls V: Skyrim sicuramente avrete affrontato la salita che va da Ivarstead fino a High Hrothgar, dove si incontra un Troll del Gelo pronto a fermare gli sventurati di livello troppo basso. Stando a quanto viene narrato dal gioco, dovrebbe essere composta da 7.000 scalini, cifra contestata a più riprese dai giocatori, che li hanno conteggiati in diversi modi. Ora però è arrivata la prova scientifica definitiva: un giocatore ha usato un vero stepper da palestra per mettere fine alla questione una volta per tutte.