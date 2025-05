Gli smartphone costosi piacciono: in Europa calano le vendite, ma iPhone e Samsung dominano in fascia alta

La debolezza della domanda per i dispositivi più economici emerge come fattore preponderante in questa flessione, costringendo le aziende a rivedere le proprie posizioni.

Il primo trimestre del 2025 ha evidenziato un panorama complesso nel mercato europeo degli smartphone, caratterizzato da una riduzione complessiva delle spedizioni e, parallelamente, da un aumento della quota di mercato dei modelli di fascia alta. Questa dinamica sta ridefinendo le strategie dei produttori e mettendo sotto pressione i margini operativi, in particolare per coloro che si sono concentrati tradizionalmente sul segmento di ingresso.

Una situazione preoccupante

Il report trimestrale di Canalys, che monitora le spedizioni piuttosto che le vendite effettive, offre una panoramica dettagliata di questa situazione. I dati indicano che la contrazione del mercato è principalmente attribuibile alla minore richiesta nel segmento entry-level, un fenomeno che sta ridisegnando la competitività e influenzando i profitti di molti operatori del settore.

L'andamento delle spedizioni di smartphone in Europa (fonte: Canalys)

Samsung si conferma leader nel mercato europeo, registrando spedizioni in crescita, che hanno raggiunto i 12,2 milioni di unità. Il successo del colosso coreano è stato alimentato da un volume record di vendite per la sua serie premium Galaxy S, spingendo il prezzo medio di vendita trimestrale a un livello mai raggiunto in Europa. La focalizzazione sul segmento premium ha permesso a Samsung di mantenere la sua posizione dominante in un mercato in evoluzione.

Apple si posiziona al secondo posto, mostrando una crescita del 10% nelle spedizioni di iPhone, toccando gli 8 milioni di unità. L'incremento è stato sostenuto da una forte domanda e dall'impatto iniziale delle vendite del nuovo iPhone 16e. L'azienda di Cupertino continua a raccogliere i frutti di un posizionamento saldo nel segmento di fascia alta, confermando la sua attrattiva per i consumatori disposti a investire in dispositivi premium.

A sinistra, le spedizioni di smartphone in Europa per fascia di prezzo, dal Q1 2021 al Q1 2025; a destra, spedizioni di smartphone in Europa dei maggiori venditori (fonte: Canalys

Xiaomi, al terzo posto, tiene duro nonostante la sua predilezione per il mercato entry-level e fascia media. Le sue spedizioni sono diminuite solo del 2%, attestandosi a 5,3 milioni di unità, un risultato che segna il ventesimo trimestre consecutivo tra i primi tre marchi in Europa. Completano la top five Motorola, con 1,7 milioni di unità, e Google, con 0,9 milioni di unità. Per Google, questo trimestre segna la prima apparizione nella classifica dei primi cinque, con una crescita pari al 43%.

"Molti fornitori di smartphone in Europa hanno avuto un inizio difficile nel 2025, in particolare quelli che dipendono dalla vendita di dispositivi con un prezzo inferiore a 400 euro", ha affermato Runar Bjørhovde, Senior Analyst di Canalys (ora parte di Omdia). "Dopo la lieve ripresa dell'anno scorso, diversi fornitori hanno sovrastimato la domanda degli utenti finali verso la fine del quarto trimestre 2024, il che ha portato molti ad affrontare il primo trimestre 2025 con un eccesso di scorte di canale. La domanda per i dispositivi di fascia bassa è stata fiacca anche nel primo trimestre, in parte a causa della saturazione della domanda di sostituzione anticipata l'anno scorso, con la concorrenza emergente che ha spinto promozioni aggressive. Il primo trimestre 2025 ha registrato il volume più basso di dispositivi con un prezzo inferiore a 200 euro spediti in oltre un decennio, evidenziando l'ambiente di domanda difficile. Xiaomi e Motorola sono stati i fornitori più colpiti nella classifica, sebbene sia stato ancora più difficile per molti fornitori al di là dei primi cinque."