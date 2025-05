Samsung Galaxy Z Flip7 potrebbe montare il chip Snapdragon 8 Elite, contrariamente ai primi rumor

Ormai da mesi e mesi corrono incessantemente i numerosi rumor in merito a Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, i prossimi modelli pieghevoli della compagnia coreana previsti in uscita a luglio. Nel frattempo, stando a quanto dichiarato da un'indiscrezione delle ultime ore, Samsung Galaxy Z Flip7 potrebbe montare il chip Snapdragon 8 Elite, smentendo di fatto i primi rumor in merito: scopriamone insieme tutti i dettagli.