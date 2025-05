Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe diventare il pieghevole più sottile di sempre, secondo un rumor

Da diverse settimane si susseguono incessantemente numerosi rumor e indiscrezioni in merito al presunto spessore di Samsung Galaxy Z Fold7, stimato a circa 4,5 millimetri da aperto e 9,5 millimetri da chiuso, con un significativo passo in avanti rispetto al precedente modello. Secondo quanto riportato dall'informatore Ice Universe sul social network X, il nuovo pieghevole di Samsung potrebbe sorprendentemente presentare uno spessore di soli 3,9 millimetri quando completamente aperto, che aumenterebbero a 8,9 millimetri quando richiuso . Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe a tutti gli effetti del pieghevole più sottile di sempre, superando il recente OPPO Find N5, fermo a 4,2 millimetri da aperto e 8,9 millimetri da chiuso.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold7

Al momento non conosciamo ancora la data d'uscita del prossimo pieghevole di Samsung, che assieme al "fratello minore" Samsung Galaxy Z Flip7 potrebbe essere presentato con un evento a New York nel corso del mese di luglio.

Samsung Galaxy Z Fold7

Ricordiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) ufficialmente dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.