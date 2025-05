Dandadan: Evil Eye si mostra in un trailer ufficiale, il film anticipa l'arrivo della Stagione 2

GKIDS Films ha pubblicato il primo trailer ufficiale occidentale di Dandadan: Evil Eye, il film che anticipa il lancio della seconda stagione della serie animata e che rappresenta praticamente le fasi iniziali di questa, condensando alcune puntate in un'unica pellicola.

Dandadan: Evil Eye mette insieme i primi tre episodi della Stagione 2, dunque si tratta di una sorta di lunga introduzione agli eventi di questa, non di una storia a parte né uno spin-off, è sostanzialmente l'inizio della nuova stagione in una forma cinematografica, che anticiperà il lancio del resto delle puntate.

L'uscita di Dandadan: Evil Eye è fissata per il 6 giugno in Nord America, dunque circa un mese prima dell'arrivo di Dandadan: Stagione 2 in streaming sui servizi previsti.